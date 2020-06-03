В Минздраве рассказали о тяжёлой ситуации с коронавирусом в некоторых регионах РФ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологическая ситуация, которая связана с распространением коронавирусной инфекции, в ряде регионов России остаётся достаточно напряженной. Об этом он рассказал в эфире программы "Время" на Первом канале.

— Не во всех регионах мы пока можем пойти на это [возвратить клиники, перепрофилированные для борьбы с коронавирусом, к работе в прежнем режиме]. Эпидемиологический процесс все-таки в некоторых регионах страны остаётся достаточно напряжённым, и в том числе федеральные клиники продолжают оказывать помощь этой категории пациентов с коронавирусом, — отметил глава Минздрава.

Мурашко добавил, что уже восемь московских больниц, которые на время пандемии были перепрофилированы для борьбы с коронавирусом, уже возвращаются к работе по оказанию плановой медицинской помощи.

— Это разного профиля клиники, включая в том числе занимающиеся заболеваниями эндокринной системы, занимающиеся вопросами колопроктологии, кардиологии, травматологии, — подчеркнул министр.

Однако, как заявил Мурашко, при необходимости и при новой волне заболевания инфекцией, эти учреждения могут вернуться к работе с пациентами, у которых диагностирован CoViD-19.

Министр здравоохранения также отметил, что 20 российских аптек уже получили разрешение на дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Кроме того, Мурашко рассказал, что, если заболевание коронавирусом протекает в лёгкой форме, это не означает, что не могут возникнуть осложнения. По его словам, врачи должны госпитализировать пациента с лёгким течением болезни при ухудшении состояния здоровья на третьи сутки лечения на дому.