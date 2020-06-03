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МЧС направит 100 человек для ликвидации разлива топлива на ТЭЦ в Норильске

Напомним, в регионе введён режим ЧС федерального уровня.

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Фото © ТАСС / Денис Кожевников

МЧС направит 100 специалистов ведомства в Норильск для ликвидации последствий разлива топлива из резервуара ТЭЦ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что спецборт вылетел из подмосковного Жуковского в Новосибирск, где его ожидает группировка Сибирского спасательного центра.

После этого 4 июня специалисты прибудут в Норильск, где приступят к ликвидации последствий аварии.

Ранее Лайф сообщал, что после пожара на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Инцидент случился после того, как в резервуар врезался автомобиль. На место ЧП уже вылетел глава МЧС Евгений Зиничев.

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