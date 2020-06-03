МЧС направит 100 человек для ликвидации разлива топлива на ТЭЦ в Норильске

МЧС направит 100 специалистов ведомства в Норильск для ликвидации последствий разлива топлива из резервуара ТЭЦ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что спецборт вылетел из подмосковного Жуковского в Новосибирск, где его ожидает группировка Сибирского спасательного центра.

После этого 4 июня специалисты прибудут в Норильск, где приступят к ликвидации последствий аварии.