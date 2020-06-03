Суд вновь продлил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу

Мосгорсуд продлил до 24 июля арест экс-сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю, а также трём фигурантам дела об участии в преступном сообществе и убийстве. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе суда.

— Срок содержания под стражей продлён до 24 июля, — отметила собеседница агентства.

Сейчас предварительное следствие по делу завершено, а фигуранты и адвокаты могут ознакомиться с его материалами.