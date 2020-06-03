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Суд вновь продлил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу

Сейчас предварительное следствие по делу завершено, а фигуранты дела и адвокаты могут ознакомиться с его материалами.

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Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Мосгорсуд продлил до 24 июля арест экс-сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю, а также трём фигурантам дела об участии в преступном сообществе и убийстве. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе суда.

Срок содержания под стражей продлён до 24 июля, — отметила собеседница агентства.

Сейчас предварительное следствие по делу завершено, а фигуранты и адвокаты могут ознакомиться с его материалами.

Как сообщал Лайф, экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января прошлого года. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Его отца Рауля Арашукова обвиняют в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

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