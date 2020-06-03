НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Google могут оштрафовать на $5 млрд за подглядывание в режиме инкогнито

Истцы обвиняют корпорацию в сборе личных данных через несколько сервисов, включая Google Analytics. Данные утекали, даже если пользователь переводил браузер в режим инкогнито.

207
Post cover

Фото © Shutterstock

Коллективный иск против Google подан тремя американцами в суд Сан-Хосе в Калифорнии. Истцы утверждают, что Google собирает пользовательские данные через инструмент по сбору статистики Google Analytics и рекламный менеджер Ad Manager.

Причём даже если браузер находится в приватном режиме. Он, напомним, не сохраняет историю поиска и другой активности пользователя, что, как выяснилось, только имитирует приватность, но не обеспечивает её полностью.

Американцы считают, что таким образом Google нарушает федеральный закон о прослушке и вводит пользователей в заблуждение. Сторона обвинения настаивает, что с 1 июня 2016 г. режимом инкогнито воспользовался по меньшей мере один миллион человек. Исходя из этого она затребовала компенсацию в размере $5 млрд: по $5 тыc. на каждого пострадавшего.

Выбор редакции

Loading...