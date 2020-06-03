Google могут оштрафовать на $5 млрд за подглядывание в режиме инкогнито

Коллективный иск против Google подан тремя американцами в суд Сан-Хосе в Калифорнии. Истцы утверждают, что Google собирает пользовательские данные через инструмент по сбору статистики Google Analytics и рекламный менеджер Ad Manager.

Причём даже если браузер находится в приватном режиме. Он, напомним, не сохраняет историю поиска и другой активности пользователя, что, как выяснилось, только имитирует приватность, но не обеспечивает её полностью.