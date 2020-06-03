С третьего раза получилось. В России открылся первый магазин датского конкурента IKEA

В московском торговом центре "Тройка" открылся первый магазин датской компании JYSK, которая является конкурентом шведской IKEA. Об этом сообщает РИА "Новости".
Ретейлер распахнул свои двери в ТЦ на Верхней Красносельской улице. Одновременно с этим в России впервые заработал интернет-магазин датской сети.
Отметим, что изначально в JYSK планировали открыть этой весной в Москве два магазина, однако в планы компании вмешалась пандемия коронавирусной инфекции. Сейчас фирма настроена в ближайшие 15 лет открыть около двухсот точек продаж.
Ранее компания уже пыталась выйти на российский рынок в 1996 и 2005 годах, однако оба раза были неудачными.
Напомним, что с 1 июня в Москве открылись парки и непродовольственные магазины. Помимо прочего, в ближайшие дни также откроются православные храмы. С 6 июня православные верующие смогут посещать религиозные учреждения столицы, не забывая про средства индивидуальной защиты и безопасное расстояние между друг другом.