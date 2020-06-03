Политолог оценил кадровую политику Путина: Он не проводит замену ради замены

Кадровые решения президента России Владимира Путина зависят прежде всего от того, соответствует человек занимаемой должности или нет. Об этом в беседе с Лайфом рассказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

— Кадровая политика Путина неизменна всегда, единственный критерий его кадровых решений — это соответствие занимаемой должности, текущим задачам и способность решать эти задачи в тех условиях, в которых мы находимся здесь и сейчас, — сказал он.

Таким образом, поясняет эксперт, Путин прибегает к серьёзным ротациям в губернаторском корпусе лишь в том случае, если глава региона не показывает должную эффективность в работе. Таким образом, это не "ротация ради ротации, замена ради замены".

— [Дело в] компетенции [чиновников], в способности понимать текущие задачи в конкретный момент времени, квалифицированно решать эти задачи к взаимному удовольствию жителей региона и федеральной власти, — добавил Мартынов.

Напомним, последнюю неделю Владимир Путин проводит совещания с главами регионов. Многие из них сообщают ему о своих намерениях баллотироваться на второй срок, и президент такие намерения поддерживает. Так, например, сегодня он поговорил по видеосвязи с главой ХМАО Натальей Комаровой.