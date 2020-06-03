Глава Норильска признался, что знал о разливе топлива с ТЭЦ ещё 29 мая

Мэр Норильска Ринат Ахметчин заявил, что он узнал о разливе топлива с ТЭЦ-3 после ДТП и пожара, который произошёл 29 мая. Об этом он рассказал в ходе брифинга с журналистами.

— Первая информация была официальная о том, что приехала пожарная охрана на пожар, который возник в результате проезда автомобиля по дороге, на которой было дизтопливо. Что разлив топлива был, мне тоже сообщили. Руководство компании "НТЭК" ввело план ликвидации аварии в связи с тем, что произошёл разлив топлива. Естественно, они должны по закону ввести план ликвидации аварии, о чём они и сообщили, — отметил глава города.

Ахметчин также объяснил, что компания сообщила о происшествии в пятницу, 29 мая, однако о конкретных объёмах разлива топлива не уточнили, отметив лишь то, что цистерна была "довольно большая".

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявлял, что власти региона узнали об инциденте только спустя два дня из социальных сетей.

Напомним, после пожара на территории ТЭЦ-3 разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Инцидент случился после того, как в резервуар врезался автомобиль. Кадры последствий аварии попали в Сеть. Сегодня президент провёл экстренное совещание по ситуации в Норильске. Глава МЧС РФ вылетел в район разлива топлива, на место ЧП также прибудет руководитель Росприроднадзора.