"Надо объявлять бойкот". Глава телеканала "Просвещение" раскритиковал Навального за оскорбления Лео Бокерии

Генеральный директор телеканала "Просвещение" Владимир Косенчук раскритиковал блогера Алексея Навального за оскорбления в сторону кардиохирурга Лео Бокерии и ветерана ВОВ Игната Сергеевича Артеменко.
— Люди, которые себе позволяют оскорблять других заочно, неважно как, интерактивно, в Интернете или делать передачи, они вообще не заслуживают никакого внимания. Я считаю, что таким людям надо просто объявлять бойкот. И то, что он хотел себя прославить в очередной раз на той ситуации, которая есть, мне кажется, это должно для него обернуться изгнанием из умов людей и нашей молодёжи в том числе, — сказал Лайфу Косенчук.
Гендиректор телеканала "Просвещение" поделился, что два месяца назад ему сделали операцию в отделении Бокерии и он очень благодарен кардиохирургу. Он отметил, что российская медицина заслуживает уважения.
Напомним, Алексей Навальный в соцсетях опубликовал видео, в котором в том числе принял участие ветеран ВОВ, он назвал его и других героев видеосюжета "продажными холуями" и "позором страны". Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло просит Прокуратуру Москвы, главу СКР Александра Бастрыкина проверить слова блогера на предмет реабилитации нацизма.