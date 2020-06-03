"Надо объявлять бойкот". Глава телеканала "Просвещение" раскритиковал Навального за оскорбления Лео Бокерии

— Люди, которые себе позволяют оскорблять других заочно, неважно как, интерактивно, в Интернете или делать передачи, они вообще не заслуживают никакого внимания. Я считаю, что таким людям надо просто объявлять бойкот. И то, что он хотел себя прославить в очередной раз на той ситуации, которая есть, мне кажется, это должно для него обернуться изгнанием из умов людей и нашей молодёжи в том числе, — сказал Лайфу Косенчук.