Экс-глава МИД Украины заявил о конце "национальной идеи освобождения" Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что обсуждение политиками вопроса о возобновлении поставок воды в Крым является концом "национальной идеи" об "освобождении" полуострова. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

— Это я вам абсолютно ответственно говорю. Потому только враги Украины и коллаборанты могут об этом говорить, точка, — подчеркнул дипломат, говоря о возможности подачи воды на полуостров.

Ранее экс-посол США на Украине Джон Хёрбст заявил о том, что Киеву следует продолжать свою политику в отношении водоснабжения Крымского полуострова. Депутат Госдумы от Республики Крым Константин Бахарев назвал слова американского дипломата "запредельным цинизмом даже по американским меркам".

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, эта вода применялась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с РФ подача воды была полностью прекращена.