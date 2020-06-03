Мантуров рассказал о четырёх преимуществах России перед другими странами

У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами — это сила духа, наука, природные ресурсы и кадры. Такое мнение в интервью РИА "Новости" выразил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его мнению, сила духа позволяет россиянам быстро и эффективно отвечать на возникающие вызовы. Фундаментальная и прикладная наука же помогает решать самые сложные задачи. В качестве примера он привёл программу импортозамещения, которая это подтверждает.

Низкая стоимость углеводородов и электроэнергии, по мнению министра, является третьим козырем России. За счёт этого в стране могут реализовываться различные проекты по переработке углеводородов.