США хотят расширить санкции против "Северного потока — 2"

Группа американских сенаторов намерена внести законопроект, который подразумевает расширение санкций против газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа, который оказался в их распоряжении.

В нём говорится, что санкционные меры затронут компании, которые страхуют российские суда, задействованные в работе по прокладке газопровода, и предоставляют им портовые услуги. По данным агентства, санкции будут направлены против трубоукладчиков "Академик Черский" и "Фортуна".

Отмечается, что данный законопроект может быть включён в Закон о национальной обороне (National Defense Authorization Act) в 2021 году.

Bloomberg также сообщает, что сенатор Тед Круз, который является одним из инициаторов этого закона, назвал "Северный поток — 2" "критической угрозой национальной безопасности США" и отметил, что его строительство не должно быть завершено. А сенатор Джинн Шейхин заявляет, что газопровод "угрожает энергетической независимости Украины и Европы и даёт России возможность использовать в своих интересах союзников США".

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что американский конгресс может принять очередной пакет санкций против "Северного потока — 2". В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ планирует достроить газопровод, даже несмотря на угрозы американских санкций.