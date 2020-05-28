В Кремле высказались о планах по "Северному потоку — 2" и возможных санкциях из-за строительства

Россия планирует достроить газопровод "Северный поток — 2", даже несмотря на угрозы американских санкций, в этом отношении планы Москвы не изменились. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Наши отношения к любым санкционным упражнениям хорошо известны. Считаем, что подобные устремления являются не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции и действиями, которые противоречат международному праву, — добавил представитель Кремля.
Напомним, США не раз угрожали санкциями против проекта. Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил эти намерения Вашингтона. По его словам, с инициативой согласны и демократы, и республиканцы, а решение могут принять очень быстро, даже несмотря на предвыборную гонку в США.
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