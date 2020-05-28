Германия обвинила ГРУ в причастности к хакерской атаке на бундестаг

Немецкий МИД утверждает, что россиянин Дмитрий Бадин, которого Берлин обвиняет в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году, на тот момент являлся сотрудником ГРУ. Об этом со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства сообщает РИА "Новости".
Германская сторона утверждает, что ордер на арест Бадина был выдан на основании подозрения, что обвиняемый "участвовал в разведывательной деятельности против Федеративной Республики Германии в интересах спецслужбы иностранной державы".
— Обвиняемый считается подозреваемым в причастности к хакерской атаке на немецкий бундестаг в апреле-мае 2015 года в качестве члена группы APT28. Есть достоверные доказательства того, что он был сотрудником военной спецслужбы ГРУ на момент нападения, — говорится в сообщении пресс-службы МИД ФРГ.
Отметим, что никаких указанных доказательств в сообщении не приводится.
Напомним, кибератака на сети бундестага началась в апреле 2015 года. Злоумышленники украли более 16 гигабайт данных, включая многочисленные электронные письма от депутатов. В начале мая Генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина, который, по их мнению, может быть причастен к атакам. Россия неоднократно отвергала свою причастность к действиям хакеров. Ранее в четверг российский посол Сергей Нечаев был вызван в немецкий МИД. Его проинформировали о том, что "федеральное правительство в Брюсселе использует режим киберсанкций ЕС против лиц, ответственных за нападение на бундестаг", в том числе Дмитрия Бадина.
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