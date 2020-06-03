Специалист рассказал, когда у человека появляются антитела к коронавирусу

Заведующий кафедрой эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин рассказал, в какой момент в человеческом организме начинают вырабатываться антитела к коронавирусной инфекции, а также поведал, сколько продлится иммунитет к CoViD-19. Об этом он сообщил в интервью "Российской газете".

По словам эксперта, иммуноглобулин может вырабатываться в ответ как на клинически выраженное заболевание коронавирусом, так и в том случае, если болезнь протекает без симптомов.

Ботвинкин отметил, что в конце первой недели после заболевания CoViD-19 у человека начинают появляться антитела класса М (IgM), они являются "первой линией обороны", однако достаточно быстро исчезают. К концу второй недели болезни появляются иммуноглобулины класса G, а суммарное количество антител достигает пика на второй-третий месяц.

— В этот период они представлены в основном иммуноглобулинами класса G, которые сохраняются в организме до года и более, — подчеркнул специалист.

Кроме того, как отмечает Ботвинкин, если в крови человека присутствуют иммуноглобулины класса G, то можно говорить о том, что он переболел данной инфекцией.

Учёный также добавил, что тестирование на антитела не является достаточно хорошим для диагностики заболевания, потому что иммуноглобулины могут быть определены спустя одну-две недели после инфицирования. Врач рекомендует проверять людей с помощью ПЦР-тестов.