Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему избегала съёмок с Безруковым после "Бригады"

Российская актриса Екатерина Гусева, которую многие помнят как жену Саши Белого в сериале "Бригада", объяснила, почему некоторое время отказывалась от съёмок в фильмах с Сергеем Безруковым. Об этом сообщает "Рамблер".

Одной из центральных тем культового сериала, который появился на экранах в начале нулевых годов, стала история любви Саши Белого, которого сыграл Безруков, и его жены Оли, в роли которой снялась Гусева. Актёры настолько убедительно сыграли в сериале семейную пару, что многим тогда казалось, что между ними завертелся роман и за кадром.

Однако в действительности всё было иначе. Безруков и Гусева впервые увиделись только на съёмках "Бригады". Первое время им было трудно играть любовные сцены. После того как режиссёр пригрозил, что найдёт другую актрису на роль жены Саши Белого, Гусева почувствовала себя более раскрепощённо, ей удалось войти в роль.

Актриса призналась, что из-за слухов о романе с Безруковым решила не сниматься с ним в совместных проектах. Ещё одной причиной перерыва в творческих отношениях стало то, что актёры опасались, что их "кинодуэт" станет определённым "штампом" в карьере.