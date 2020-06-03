В офисе Зеленского рассказали о сложном, но идущем диалоге с Россией

Между Россией и Украиной продолжаются переговоры, хотя порой они и очень сложные. Об этом в интервью германской медиагруппе Funke рассказал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, до конца года должен пройти ещё один саммит "нормандской четвёрки". При этом Ермак выразил надежду на прогресс относительно урегулирования ситуации в Донбассе.

— В координации с [заместителем руководителя Администрации Президента РФ] Дмитрием Козаком нам удалось провести обмен пленными [между Киевом и республиками Донбасса]. Порой это сложный диалог, но диалог с Россией идёт, — отметил Ермак.