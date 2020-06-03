МЧС впервые проведёт общероссийскую проверку систем оповещения

МЧС России впервые проведёт комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском сирен по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Проверки готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле- и радиоканалов запланированы во всех субъектах РФ на октябрь текущего года, — говорится в сообщении.

По словам представителя ведомства, данное решение было принято 2 июня в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Отмечается, что, согласно действующему законодательству, операторы связи и СМИ обязаны при необходимости передавать сигналы оповещения и замещать свой эфир экстренной информацией.