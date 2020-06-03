"Крутой кофе в Хмельницком". Зеленский зашёл в кафе и нарушил карантин

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил меры, введённые в стране из-за коронавируса, и посетил одно из кафе в городе Хмельницкий. Соответствующая фотография появилась на странице офиса главы государства в "Инстаграме".

На снимке видно, как Зеленский сидит внутри заведения в компании политиков и пьёт кофе, однако на Украине до 5 июня кафе и рестораны могут обслуживать клиентов только на летних площадках под открытым небом и работать на вынос.

— Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, оправляемся потихоньку от коронавирусной эпидемии, — говорится в подписи к фото.

В офисе президента отметили, что обычно в этой части города собирается много молодёжи, а приезд Зеленского "вызвал большой ажиотаж". Заведение окружила толпа людей, которые хотели поздороваться с сделать фотографию с главой государства.