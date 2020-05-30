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В МЧС рассказали, могут ли россияне отписаться от СМС о непогоде

В ведомстве считают, что этот путь информирования граждан является одним из самых действенных на сегодняшний день.

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Отписаться от СМС-сообщений от МЧС с предупреждением о непогоде и чрезвычайных ситуациях — невозможно. Такие сообщения не являются подпиской, сообщил врио первого замначальника столичного главка ведомства Андрей Мищенко на YouTube-канале МЧС РФ.

Это регламентировано действующим федеральным законодательством о связи. Поэтому СМС направляется вне зависимости от желания гражданина, поскольку это направлено на сохранение жизни и здоровья граждан, — отметил он.

По словам Мищенко, органы власти принимают решение о рассылке сообщений на основе прогноза синоптиков. Затем региональный Центр управления в кризисных ситуациях МЧС составляет текст СМС и направляет оператору сотовой связи.

Некоторым сообщения приходят с задержкой — всё зависит от нагрузки на сети, оборудования оператора и количества абонентов, которые должны получить сообщения. Как отметили в ведомстве, сегодня СМС-сообщения — один из самых эффективных способов распространения подобных предупреждений.

Ранее директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Евгений Еникеев предупредил о мошенниках, устраивающих "противопожарные проверки" представителям бизнеса под видом сотрудников ведомства.

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