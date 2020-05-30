В МЧС рассказали, могут ли россияне отписаться от СМС о непогоде

Отписаться от СМС-сообщений от МЧС с предупреждением о непогоде и чрезвычайных ситуациях — невозможно. Такие сообщения не являются подпиской, сообщил врио первого замначальника столичного главка ведомства Андрей Мищенко на YouTube-канале МЧС РФ.

— Это регламентировано действующим федеральным законодательством о связи. Поэтому СМС направляется вне зависимости от желания гражданина, поскольку это направлено на сохранение жизни и здоровья граждан, — отметил он.

По словам Мищенко, органы власти принимают решение о рассылке сообщений на основе прогноза синоптиков. Затем региональный Центр управления в кризисных ситуациях МЧС составляет текст СМС и направляет оператору сотовой связи.

Некоторым сообщения приходят с задержкой — всё зависит от нагрузки на сети, оборудования оператора и количества абонентов, которые должны получить сообщения. Как отметили в ведомстве, сегодня СМС-сообщения — один из самых эффективных способов распространения подобных предупреждений.