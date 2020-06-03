Без нас у Маска ничего бы не вышло. Специалист рассказал, как Россия помогла Crew Dragon состыковаться с МКС

Американская компания SpaceX, которую возглавляет Илон Маск, для полёта на своём космическом корабле Crew Dragon использовала российские комплектующие, благодаря которым астронавты успешно состыковались с МКС. Об этом рассказал эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич, передаёт РИА "Новости".

— Удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена на головном предприятии "Роскосмоса" по пилотируемой программе — в Ракетно-космической корпорации "Энергия", — сообщил специалист.

По словам Лукашевича, благодаря этому корабль Crew Dragon теперь может стыковаться к российскому сегменту.