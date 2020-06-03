Российские театралы поставили спектакль в игре The Sims 4

Режиссёр Эмилия Кивелевич совместно с Мастерской Брусникина запустили серию виртуальных театральных постановок под названием "Тоска по спектаклю". Они решили это сделать при помощи известной компьютерной игры The Sims 4.

– Это серия видео-спектаклей, которые рождаются из ностальгии по нормальной жизни, когда можно было репетировать пьесы, показывать их живым зрителям, сидящим бок о бок, – рассказывают авторы проекта.

В первой серии за основу были взяты отрывки из пьесы "Небо" драматурга Максима Курочкина. Как отмечают представители Мастерской Брусникина, именно по этому и другим произведениям данного автора был поставлен культовый спектакль "Выключатель".

Режиссёр постановки создавала персонажей вместе с художницей Леной Микулинской, а затем "симов" озвучивали актёры: Марина Васильева, Алиса Кретова, Алексей Любимов и Гладстон Махиб.