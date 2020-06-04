Протестующие в США провели минуту молчания на коленях около Белого дома

Видео © Twitter / Alana Wise

В столице США Вашингтоне протестующие против жестокости полиции, которая привела к гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания, провели минуту молчания стоя на колене. Видеозаписи момента были опубликованы в соцсетях.

Как видно на представленных кадрах, обычно скандирующая толпа заняла все прилегающие к администрации президента улицы, но не издаёт ни единого звука, на этом фоне слышны лишь гудки сирен. Аналогичные минуты молчания прошли и в других городах страны. Нередко вместе с протестующими вставали на одно колено и сотрудники полиции из оцепления.

При этом ситуация в Вашингтоне далеко не спокойная, протестующие неоднократно пытались прорваться в Белый дом, из-за чего накануне в город прибыло порядка 1,6 тысячи военнослужащих. Однако возможность применения регулярной армии вызвала резкую критику среди общественности, и президент Трамп заявил, что не планирует этого делать.