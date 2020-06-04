У погибшего от рук полицейских американца обнаружили коронавирус

У афроамериканца Джорджа Флойда, из-за гибели которого от рук полицейских в США началались массовые акции протеста и беспорядки, был обнаружен коронавирус. Об этом сообщает Associated Press
– Флойд дал положительный результат на COVID-19 3 апреля, но оказался бессимптомным, – говорится в сообщении.
Согласно медицинскому отчёту, сделанному по результатам вскрытия, коронавирус не стал причиной смерти мужчины. Отмечается, что на проведении независимой экспертизы настояли родственники погибшего, которые усомнились в достоверности официальной версии гибели, однако ассоциация судмедэкспертов США лишь подтвердила его.
Ранее Лайф сообщал, что генпрокуратура штата Миннесота переквалифицировала на более тяжкие обвинения в отношении бывшего полицейского Дерека Шовена, а также трёх его сослуживцев, которые участвовали в задержании Флойда, в результате которого тот погиб. Все четверо были заключены под стражу.
Смерть мужчины вызвала волну массовых протестов в США, которые не утихают в стране уже больше недели. Комендантский час объявлен в 40 городах разных штатов. Однако мирные акции протеста переросли в погромы и грабежи — мародёры бьют витрины магазинов, уносят домой всё ценное, что попадётся на пути. Акции проходят у белого Дома, а также далеко за пределами США: в Лондоне и Афинах.