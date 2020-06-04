Более ста полицейских пострадали в ходе массовых протестов в США

В США за последние шесть дней в ходе массовых протестов пострадало более ста сотрудников правоохранительных органов, более 20 из них были госпитализированы. Об этом заявил генеральный прокурор страны Уильям Барр в ходе пресс-конференции, которую транслировали федеральные телеканалы.

— С субботы до сегодняшнего дня получили ранения 114 сотрудников правоохранительных органов, в том числе федеральные агенты, многие из которых были ранены у Белого дома. Госпитализированы 22 из них, — сказал он.

По его словам, у большинства госпитализированных сотрудников диагностированы серьёзные травмы головы и сотрясение мозга.

Напомним, в США уже вторую неделю продолжаются беспорядки, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими. Шествия в поддержку протестующих прошли далеко за пределами страны: в Лондоне и Афинах. Однако в США мирные акции протеста переросли в погромы и грабежи. Жертвами волны насилия стало не менее 11 человек, сотни получили ранения.