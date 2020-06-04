Чёрно-белая война. Противостояния в США разделили людей по расовому признаку. Как её видят наши экспаты?

Видеоролики из США всё больше напоминают кадры городских боёв. Причём уже сейчас отчётливо видно, что погромы в основном устраивают афроамериканцы, а за ружья берутся белые американцы. Как оценивают происходящее оказавшиеся в "горячей точке" бывшие жители России и других стран СССР? Лайф узнал, как они переживают беспорядки в эпоху пандемии.

Массовые беспорядки во многих городах США проходят с конца прошлой недели. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, в результате которого тот погиб. Население возмутила жестокость защитников правопорядка.

Мирная акция протеста в первый же день переросла в погромы, которые не утихали несколько дней. В городе объявлен режим ЧС и введена Национальная гвардия, ещё более чем в 40 городах объявлен комендантский час.

В Штатах немало жителей бывшего СССР. Мы связались с ними и узнали, как они переживают эти события.

Зак, штат Теннесси

— Вернулись на работу, носим маски, продажи идут. У нас нет ни погромов, ни мер по их предотвращению, всё хорошо и мирно. Чёрные, белые, полицейские — у нас тут все дружат. А если что-то и случится, мы с ребятами будем на стороне нашей полиции, поможем исправить ситуацию с нашими "игрушками" (оружием. — Прим. Лайфа), а они у нас нешуточные.

Некоторые белые американцы уже достали свои "игрушки", и теперь колонны протестующих, раньше готовых к погромам, идут вдоль рядов вооружённых людей, будто под конвоем. Обратите внимание на то, что среди вооружённых людей практически нет "цветных".

— Беспорядки возникли в больших городах вроде Чикаго, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Миннеаполиса, Далласа и подобных. Там полиция продажная, высокая бедность и расовые проблемы, а существует это всё десятилетиями. Вот там у них надо укреплять витрины магазинов, и то не факт, что это поможет. Друзья рассказывали, как с балкона наблюдали за толпой, пока протестующие открывали окна и забирались в ликёро-водочный магазин в Чикаго.

— Ещё у меня есть подвал, знакомые из России даже называют его бункером. Там размещён спортзал, там же хранятся запасы еды, воды и прочих прелестей. Это очень популярная идея среди людей — они знают, как работает наше правительство. Это для готовности и уверенности в себе.

Григорий, Нью-Йорк

— Вчера впервые услышал протестующих на улице, но, судя по инстаграму соседей (Григорий лежит дома со сломанной ногой, поэтому не в курсе ситуации. — Прим. Лайфа), это было просто мирное шествие.

— Я живу в благополучном районе, рядом — одни госпитали, так что грабить тут просто некому и нечего. За последние пару месяцев за окном были слышны в основном сирены скорой. Последние пару дней часто слышны пожарные машины, едущие на север (в сторону Гарлема). И шум вертолёта вроде бы.

There are now two all white armed vigilante groups roaming Fishtown with the blessing of the @phillypolice pic.twitter.com/csGWCDZ6Nw — Josh Albert (@jpegjoshua) June 1, 2020

На этом видео толпа вооружённых людей, явно противостоящих погромщикам, идёт по улицам Фиштауна (один из дорогих районов Филадельфии).

Евгений, Калифорния

— Протесты начались с того, что протестующие заблокировали дорогу на пути в Силиконовую долину из Лос-Анджелеса, я сам по ней тогда возвращался. Первое сообщение — трасса № 101 перекрыта протестующими. Пришлось объезжать.

— В то же время стало известно, что в Окленде сгорел первый Starbucks. Тогда в городе прошли первые беспорядки. Окленд находится напротив Сан-Франциско, и началось всё именно там. Полиция ещё не была достаточно осведомлена, потом митинги начались в центре.

— У нас введён комендантский час с восьми вечера до пяти утра. Обстановка напряжённая — по городу постоянно раздаётся сирена: то от полиции, то от пожарных. Мы сидим дома, живём в центре, в двух-трёх километрах от всех беспорядков. Никуда не выходим, только за продуктами, по городу не гуляем. Так поступает большинство законопослушных граждан.

— В беспорядках участвуют все подряд — и чёрные, и белые. Думаю, это низшие слои населения — те, кто потерял работу или не имел её и до пандемии. Они грабят торговые центры, частный бизнес, выносят и аптеки, одну из них обнесли у нас рядом с домом.

— Пока беспорядки продолжаются, хоть и в меньшем объёме. У нас есть мобильное приложение, и в нём в режиме реального времени можно смотреть, какие где происшествия происходят. На данный момент большинство беспорядков поутихли, но полицейские — в боевой готовности: слышны вертолёты, сирены, введена Национальная гвардия во многих округах. Сейчас испытываем неопределённость: кто-то говорит, что скоро ситуация стабилизируется, кто-то считает, что это всё будет длиться долго. Находимся в режиме ожидания.

Сергей, Майами

— Во время протестов я работаю. Протесты идут только в крупных городах, остальная Америка живёт своей жизнью. Это как на Украине было: в центре, на площади, "война" — стреляют, а двумя кварталами левее-правее люди сидят, пьют кофе. То же самое здесь, один в один.

— По большому счёту это протесты чёрных и тех, кто им сильно сочувствует. Америка — это расистская страна, так или иначе. На карантине у чёрных ещё и пособие повысилось, поэтому они сходят с ума.

Вот так охраняют частную собственность. Витрины заколачивают, а возле них стоят с оружием. Снова среди погромщиков в основном афроамериканцы, а защищаются по большей части "белые".

— Из-за коронавируса люди вписываются в любую движуху просто потому, что им нечем заняться. Экономика только перезапускается — и то со скрипом и не во всех штатах.

— Полицейские в Соединённых Штатах — ******** (обнаглевшие). Он с тобой добрый, вежливый до того момента, пока он сам не решит, что ты что-то нарушаешь. С того момента у тебя нет прав, кроме как хранить молчание, даже если он абсолютно неправомерно направил на тебя оружие, шокер или попросил протянуть руки, чтобы надеть на тебя наручники. Поэтому протесты против произвола полиции — логичное явление. Само то видео вызывает возмущение у всех, даже у более-менее влиятельных полицейских.