"Жизнь Джорджа Флойда имеет значение": Меган Маркл прервала молчание о протестах в США

Бывшая американская актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые прокомментировала протесты в США, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время жёсткого задержания. Многие поклонники успели осудить жену принца Гарри за невысказанную гражданскую позицию вокруг всего происходящего. Однако сегодня важные для них слова наконец прозвучали.

— То, что последнюю неделю происходит в нашей стране, в нашем штате и в нашем родном Лос-Анджелесе, просто немыслимо. Молчать целую неделю было неправильным с моей стороны, — призналась герцогиня во время онлайн-выступления перед выпускниками своей бывшей школы в Лос-Анджелесе.

Актриса процитировала слова одного из своих учителей, который призывал ее всегда помнить о том, что "боль других выше твоих собственных страхов". Эти слова, по её собственному признанию, Меган Маркл запомнила на всю жизнь.

— Мне очень жаль, что вы растёте в мире, в котором такое всё ещё может произойти. Жизнь Джорджа Флойда имеет значение так же, как и жизнь Брионны Тейлор, Филандо Кастилии и многих других людей, чьи имена мы знаем или даже никогда не слышали, — добавила она.