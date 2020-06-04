Lego отказалась от рекламы конструкторов с полицейскими из-за протестов в США

Lego Group приостанавливает рекламное продвижение части своей продукции. Речь идёт о конструкторах, которые посвящены полиции. Такое решение компания приняла на фоне беспорядков, которые захлестнули США, а также добрались до Европы. Об этом сообщает издание ToyBook.com со ссылкой на письмо компании.

Ограничения коснулись более чем 30 наборов, где детям предлагается построить из деталей полицейский участок, пожарную часть, кинологическое подразделение полиции, патрульную машину, пожарный самолёт и многое другое. Кроме того, в чёрный список попал Белый дом, который является моделью для более взрослой аудитории и производится брендом Lego Creator. Информацию об этих наборах временно удалят с рекламных площадок. Ко всему прочему из рекламы уберут фигурки полицейских и соответствующую атрибутику, включая наручники.

— Мы попросили, чтобы наши аффилированные партнёры воздержались от размещения рекламного контента Lego в рамках нашего решения уважать #BlackOutTuesday, — говорится в сообщении.

Напомним, массовые протесты в США идут уже больше недели. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, который позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах разных штатов, акции переросли в погромы и грабежи. Мародёры бьют витрины магазинов и воруют ювелирные изделия, одежду и бытовую технику. Жертвами волны насилия стали не менее 11 человек, сотни получили ранения.