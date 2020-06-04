Борт США доставил в Москву вторую партию аппаратов ИВЛ

Американский самолёт со 150 аппаратами ИВЛ приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает ТАСС.

На церемонии встречи присутствовали посол США в России Джон Салливан и первый замгендиректора Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Дмитрий Никитенко.