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Борт США доставил в Москву вторую партию аппаратов ИВЛ

Всего Штаты отправили в Россию 200 единиц оборудования для поддержания дыхания пациентов с коронавирусом.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Американский самолёт со 150 аппаратами ИВЛ приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает ТАСС.

На церемонии встречи присутствовали посол США в России Джон Салливан и первый замгендиректора Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Дмитрий Никитенко.

Напомним, 21 мая в рамках соглашения между США и Россией в Москву прибыло американское военное воздушное судно с первой партией оборудования для поддержания дыхания пациентов с коронавирусом. На борту самолёта было 50 аппаратов ИВЛ.

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