Борт США доставил в Москву вторую партию аппаратов ИВЛ

Американский самолёт со 150 аппаратами ИВЛ приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает ТАСС.
На церемонии встречи присутствовали посол США в России Джон Салливан и первый замгендиректора Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Дмитрий Никитенко.
Напомним, 21 мая в рамках соглашения между США и Россией в Москву прибыло американское военное воздушное судно с первой партией оборудования для поддержания дыхания пациентов с коронавирусом. На борту самолёта было 50 аппаратов ИВЛ.