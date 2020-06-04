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Собянин: Все данные "Социального мониторинга" и пропусков уничтожат

Градоначальник отметил, что эти электронные сервисы можно использовать только в особых ситуациях.

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после пандемии CoViD-19 все данные москвичей, использованные в цифровых пропусках и приложении "Социальный мониторинг", уничтожат. Об этом сообщает ТАСС.

Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и, по сути, является нарушением прав граждан, — отметил Собянин.

По словам мэра столицы, в период пандемии стало понятно, что электронные сервисы, образовательные порталы и другие подобные инструменты для удалённого оказания услуг получат мощный толчок в развитии.

Напомним, ранее Сергей Собянин рассказал, как долго придётся носить защитные маски в Москве. По мнению мэра столицы, через год люди полностью вернутся к привычному образу жизни. Он также отметил, что дисциплинированность и ответственный подход москвичей поспособствовали снижению распространения коронавируса.

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