Собянин: Все данные "Социального мониторинга" и пропусков уничтожат

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после пандемии CoViD-19 все данные москвичей, использованные в цифровых пропусках и приложении "Социальный мониторинг", уничтожат. Об этом сообщает ТАСС.
— Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и, по сути, является нарушением прав граждан, — отметил Собянин.
По словам мэра столицы, в период пандемии стало понятно, что электронные сервисы, образовательные порталы и другие подобные инструменты для удалённого оказания услуг получат мощный толчок в развитии.
Напомним, ранее Сергей Собянин рассказал, как долго придётся носить защитные маски в Москве. По мнению мэра столицы, через год люди полностью вернутся к привычному образу жизни. Он также отметил, что дисциплинированность и ответственный подход москвичей поспособствовали снижению распространения коронавируса.