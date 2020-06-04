В Москве от коронавируса выздоровело более 94 тысяч пациентов

За минувшие сутки в Москве ещё 3061 человек вылечился от коронавируса. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что число переборовших коварное заболевание стремительно растёт.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 3061 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 94 715, — уточнила она.

Вице-мэр добавила, что для подтверждения отсутствия CoViD-19 после лечения медики проводят специальные исследования.