В Москве от коронавируса выздоровело более 94 тысяч пациентов

За минувшие сутки в Москве ещё 3061 человек вылечился от коронавируса. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что число переборовших коварное заболевание стремительно растёт.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 3061 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 94 715, — уточнила она.
Вице-мэр добавила, что для подтверждения отсутствия CoViD-19 после лечения медики проводят специальные исследования.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как долго москвичам придётся носить маски.