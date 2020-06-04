НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

В Москве от коронавируса выздоровело более 94 тысяч пациентов

В мэрии отметили, что число переборовших коварное заболевание стремительно растёт.

272

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

За минувшие сутки в Москве ещё 3061 человек вылечился от коронавируса. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что число переборовших коварное заболевание стремительно растёт.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 3061 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 94 715, — уточнила она.

Вице-мэр добавила, что для подтверждения отсутствия CoViD-19 после лечения медики проводят специальные исследования.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как долго москвичам придётся носить маски.

Выбор редакции

Loading...