Глава Тувы вылечился от коронавируса и вернулся к работе

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого ранее подтвердился коронавирус, полностью здоров и после выписки из больницы вернулся к своим обязанностям. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу пресс-службы правительства региона Долаану Салчак.

— Шолбан Валерьевич получил второй отрицательный результат по коронавирусу. Вышел из больницы, — приводит агентство её слова.

Отмечается, что, несмотря на рекомендации врачей соблюдать щадящий режим в течение ближайшего месяца, глава региона намерен в первый же день после выписки провести рабочее совещание со своими заместителями. Стоит отметить, что Кара-оол ранее сам просил медиков отпустить его из больницы и направить на амбулаторное лечение домой.