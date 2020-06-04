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Ливан вынужден пойти по "украинскому" пути, чтобы пережить коронавирус

Правительству необходимо принять ряд законов, чтобы получить кредит от МВФ.

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Фото © ЕРА/ТАСС

Даже до пандемии коронавируса Ливан сложно было назвать процветающей страной – за последние пять лет экономический рост не превысил 1%, однако массовая остановка предприятий из-за угрозы распространения инфекции ещё сильнее усугубила положение и советник премьер-министра Джордж Чэлхуб призвал жителей страны готовиться к тяжелым временам. Об этом сообщает CNВC.

Мы не питаем иллюзий, что предстоящие месяцы окажутся простыми хоть для кого-нибудь, – приводит его слова телеканал.

Советник отмечает, что в настоящее время все усилия правительства направлены на поиск кредиторов, которые согласились бы предоставить займ в размере 10 миллиардов долларов. И по его словам, уже удалось достигнуть предварительных соглашений с Международным валютным фондом (МВФ). Однако последний готов предоставить финансовую поддержку лишь при определённых условиях.

Властям в частности придётся не только ввести меры бюджетной экономии и реструктурировать госдолг – по состоянию на сегодняшний день он составляет 150% от ВВП страны и является одним из самых больших в мире. Помимо этого, правительству придётся принять ряд законов, суть которых пока не раскрывается, однако отмечается, что они должны стать своего рода обеспечением для будущего кредита.

Ранее с похожей ситуацией столкнулось и правительство Украины, хоть и с коронавирусом это было не особо связано. Для получения кредита от МВФ на аналогичную сумму, президенту Зеленскому пришлось лично проталкивать на голосовании законопроекты о банках и о продаже сельхоз земель иностранным компаниям. Из-за этого по стране прокатилась волна протестов, а заседания парламента проходили с потасовками между депутатами.

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