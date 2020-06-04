Глава МЧС и губернатор Красноярского края прибыли в Норильск, где разлилось топливо

Министр по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс прибыли в Норильск, где произошел разлив топлива с ТЭЦ-3. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона, передаёт ТАСС.
Сообщается также, что к работе по ликвидации разлива уже был привлечён отряд морской спасательной службы из Мурманска, который имеют опыт борьбы с подобными последствиями в разных странах. Им уже удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели занимаются локализацией разлива.
Напомним, после пожара на территории ТЭЦ-3 разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Инцидент случился после того, как в резервуар врезался автомобиль. Кадры последствий аварии попали в Сеть. Президент Владимир Путин провёл экстренное совещание по ситуации в Норильске. МЧС России сообщило, что в Красноярском крае введён режим ЧС федерального уровня.