В Швеции ищут сотрудника на "вечную" вакансию, где не нужно работать за две тысячи долларов в месяц
Правда, для выполнения своих скромных должностных обязанностей необходимо личное присутствие.
В шведском городе Гётеборг разыскивают сотрудника на "пожизненную" вакансию с хорошей оплатой и минимальными обязанностями: на рабочем месте нужно появляться лишь дважды в день, а уволиться можно в любой момент. Об этом сообщает Sveriges Radio.
Как заявили авторы проекта "Вечная должность", художники Симон Голдин и Якоб Сеннеб, они готовы взять на работу человека, в круг задач которого будет входить лишь включение и выключение света на пока строящейся станции Korsvägen ("Перекрёсток"). Единственное условие — делать это нужно будет в строго определённое время, все остальные часы сотрудник может быть свободен.
Кандидату готовы предложить ежемесячный оклад в размере 2,3 тысячи долларов, при этом трудовой контракт сразу может быть составлен на 120 лет. На вакансию уже откликнулось 175 соискателей не только из самой Швеции, но и из других стран. При этом сами работодатели заявляют, что готовы рассмотреть любых кандидатов и поспособствовать их переезду в Швецию, ведь работа предполагает личное присутствие.