В Швеции ищут сотрудника на "вечную" вакансию, где не нужно работать за две тысячи долларов в месяц

Правда, для выполнения своих скромных должностных обязанностей необходимо личное присутствие.

В шведском городе Гётеборг разыскивают сотрудника на "пожизненную" вакансию с хорошей оплатой и минимальными обязанностями: на рабочем месте нужно появляться лишь дважды в день, а уволиться можно в любой момент. Об этом сообщает Sveriges Radio.

Как заявили авторы проекта "Вечная должность", художники Симон Голдин и Якоб Сеннеб, они готовы взять на работу человека, в круг задач которого будет входить лишь включение и выключение света на пока строящейся станции Korsvägen ("Перекрёсток"). Единственное условие — делать это нужно будет в строго определённое время, все остальные часы сотрудник может быть свободен.