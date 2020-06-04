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Регион
Опубликовано 4 июня 2020, 05:02
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В Швеции ищут сотрудника на "вечную" вакансию, где не нужно работать за две тысячи долларов в месяц

Правда, для выполнения своих скромных должностных обязанностей необходимо личное присутствие.

В шведском городе Гётеборг разыскивают сотрудника на "пожизненную" вакансию с хорошей оплатой и минимальными обязанностями: на рабочем месте нужно появляться лишь дважды в день, а уволиться можно в любой момент. Об этом сообщает Sveriges Radio.

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Как заявили авторы проекта "Вечная должность", художники Симон Голдин и Якоб Сеннеб, они готовы взять на работу человека, в круг задач которого будет входить лишь включение и выключение света на пока строящейся станции Korsvägen ("Перекрёсток"). Единственное условие — делать это нужно будет в строго определённое время, все остальные часы сотрудник может быть свободен.

Кандидату готовы предложить ежемесячный оклад в размере 2,3 тысячи долларов, при этом трудовой контракт сразу может быть составлен на 120 лет. На вакансию уже откликнулось 175 соискателей не только из самой Швеции, но и из других стран. При этом сами работодатели заявляют, что готовы рассмотреть любых кандидатов и поспособствовать их переезду в Швецию, ведь работа предполагает личное присутствие.

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Сергей Тюленин
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