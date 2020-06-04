Около трети россиян контролирует свой бюджет "в уме"

Около трети россиян (32%) предпочитают вести свой бюджет "в уме". При этом примерно одинаковое количество россиян предпочитает как вести, так и не вести бюджет. Такие данные опроса Аналитического центра НАФИ сообщает ТАСС.

— В подходе к ведению бюджета россияне разделились поровну: 51% в той или иной степени ведут учёт доходов и расходов, 49% признаются, что не ведут, — говорится в сообщении.

Любопытно также, что 12% опрошенных предпочитают вручную записывать все свои траты в специальную тетрадь или блокнот. 7% респондентов отслеживают расходы в электронном виде.

Чаще за движением средств следят представительницы женского пола (54%). А вот среди разных возрастных групп реже свои затраты контролируют люди старше 60 лет и молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет.