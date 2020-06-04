НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

У губернатора Приморья не обнаружили коронавирус

Ранее он был выявлен у одной из местных журналисток, которая освещает работу главы региона.

102

Фото © Официальный сайт Президента России

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сдал тест на коронавирусную инфекцию, который показал, что он здоров. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь губернатора Макар Руденчик.

Губернатор прошёл тестирование на коронавирус. Результат отрицательный. Чувствует себя Олег Николаевич хорошо, — заявил Руденчик.

Вместе с ним тестирование прошли ещё несколько сотрудников службы протокола и представителей регионального правительства. У всех был зафиксирован отрицательный результат.

Поводом для сдачи тестов стало выявление CoViD-19 у журналистки регионального телеканала, которая освещает деятельность главы Приморья.

Выбор редакции

Loading...