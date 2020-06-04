У губернатора Приморья не обнаружили коронавирус

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сдал тест на коронавирусную инфекцию, который показал, что он здоров. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь губернатора Макар Руденчик.

— Губернатор прошёл тестирование на коронавирус. Результат отрицательный. Чувствует себя Олег Николаевич хорошо, — заявил Руденчик.

Вместе с ним тестирование прошли ещё несколько сотрудников службы протокола и представителей регионального правительства. У всех был зафиксирован отрицательный результат.