Российские производители заявили о возможном снижении качества пива

Российские производители пива и солода прогнозируют, что после принятия в нынешней редакции техрегламента о безопасности алкоголя качество пива может ухудшиться. Об этом говорится в письме участников рынка к премьер-министру Михаилу Мишустину, передаёт РИА "Новости".

Авторы данного обращения утверждают, что вступление в силу техрегламента в том виде, в котором он сейчас есть, "приведёт к резкому снижению качества и безопасности производимого в странах — участницах ЕАЭС пива".

Кроме того, отмечается, что всё это негативно отобразится на развитии российских пивоваренной, солодовенной и сельскохозяйственной отраслей.

Авторы письма считают, что из-за изменения доли солода при производстве пивной продукции сократится объём производства на 30%, что повлечёт уменьшение посевных площадей пивоваренного ячменя на 230 тысяч гектаров. А также уменьшится количество работников, занятых в сельском хозяйстве и сельхозпереработке.

— Российские производители пива, использующие традиционные технологии пивоварения и до 100% солода, оказываются в неравных конкурентных условиях и вытесняются с рынка, — говорится в письме.

Среди других негативных последствий российские производители отмечают то, что будет нанесён ущерб процессу импортозамещения в России, а также понизятся налоговые отчисления в бюджет.

Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции должен вступить в силу 9 января 2021 года. В нём сказано, что при производстве пива допустима частичная замена пивоваренного солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов составляет не более 5% массы солода, зерна и зернопродуктов.