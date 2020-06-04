Врач рассказала, как маски защищают от коронавируса

Заведующая консультативно-профилактическим отделением Инфекционной клинической больницы № 1 московского департамента здравоохранения, врач-инфекционист Ирина Иванова сообщила, что ношение масок существенно снижает риск заболеть коронавирусом, потому что в основном он передаётся воздушно-капельным путём: при чихании, кашле или разговоре. Об этом она рассказала РИА "Новости".

По её словам, несмотря на ослабление тех мер, которые были приняты из-за распространения коронавирусной инфекции в России, люди должны и в дальнейшем придерживать основных правил, среди которых соблюдение санитарной дистанции и использование защитных масок.

– При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются микрокапли его слюны, мокроты и респираторных выделений, которые содержат вирусы. А так как коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно, человек, не зная того, что болен, может передать вирус другим людям. Ношение масок снижает риск заразиться коронавирусом в десятки раз, – отметила Иванова.

Специалист также напомнила, носить маски необходимо в тех местах, где есть риск заболеть CoViD-19: в закрытых помещениях или на улице, где могут находиться и другие люди. Она также добавила, что медицинские маски нужно менять каждые два часа. При этом Иванова подчёркивает, что такие средства защиты не противопоказаны беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями.