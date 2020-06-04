Собянин рассказал, как долго придётся носить маски в Москве

Необходимость носить маски в Москве может сохраниться до начала массовой вакцинации, то есть примерно до октября или позже. Такое мнение высказал мэр столицы Сергей Собянин.

— Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам — от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины, — приводит его слова ТАСС.

Градоначальник подчеркнул, что дисциплинированность и ответственный подход москвичей поспособствовали снижению распространения коварного заболевания. Он также предположил, что через год люди полностью вернутся к привычному образу жизни.