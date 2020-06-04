С акватории загрязнённой реки Амбарной в Норильске собрали 75 кубометров топлива

Специалисты собрали 75 кубометров нефтепродуктов, попавших в реку Амбарную после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Такими данными поделились в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Как уточняет ТАСС, 50 из 75 кубометров топлива уже утилизировали путём сожжения.

Собеседник агентства уточнил, что в акватории водоёма установили шесть боновых заграждений. Кроме того, специалисты обработали сорбентом 1,6 тысячи квадратных метров. Из низменных участков местности им удалось выкачать 157 кубометров нефтепродуктов, с территории также вывезли 480 кубометров загрязнённого грунта.