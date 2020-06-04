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С акватории загрязнённой реки Амбарной в Норильске собрали 75 кубометров топлива

Ранее сообщалось, что общая площадь загрязнения в районе инцидента составила 180 тысяч квадратных метров.

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Фото © ТАСС / Денис Кожевников

Специалисты собрали 75 кубометров нефтепродуктов, попавших в реку Амбарную после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Такими данными поделились в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Как уточняет ТАСС, 50 из 75 кубометров топлива уже утилизировали путём сожжения.

Собеседник агентства уточнил, что в акватории водоёма установили шесть боновых заграждений. Кроме того, специалисты обработали сорбентом 1,6 тысячи квадратных метров. Из низменных участков местности им удалось выкачать 157 кубометров нефтепродуктов, с территории также вывезли 480 кубометров загрязнённого грунта.

Напомним, после пожара на территории ТЭЦ-3 разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Инцидент случился после того, как в резервуар врезался автомобиль. Кадры последствий аварии попали в Сеть. Президент России Владимир Путин провёл экстренное совещание по ситуации в Норильске. МЧС России сообщило, что в Красноярском крае введён режим ЧС федерального уровня.

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