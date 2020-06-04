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СМИ: Пилот дважды нарушил указания диспетчера перед крушением лайнера Airbus A320 в Пакистане

Трагедия унесла жизнь 97 человек.

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Пилот пассажирского лайнера Airbus A320 Международных авиалиний Пакистана, потерпевший крушение неподалёку от города Карачи, дважды нарушил указания диспетчера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на управление гражданской авиации страны.

Диспетчер дважды велел пилоту прекратить заход на посадку, но тот не выполнил указания, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на подлёте к взлётно-посадочной полосе скорость самолёта была значительно выше разрешённой и пилоту было запрещено приземляться. По данным журналистов, в момент касания земли лайнер мог задеть поверхность двигателями и повредить их. Из-за этого самолёту не удалось снова набрать высоту и уйти на второй круг.

Согласно официальным данным, к настоящему моменту подтверждена гибель 97 человек. Двоим пассажирам удалось выжить. При этом первоначально сообщалось, что на борту лайнера находилось 107 человек.

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