СМИ: Пилот дважды нарушил указания диспетчера перед крушением лайнера Airbus A320 в Пакистане

Пилот пассажирского лайнера Airbus A320 Международных авиалиний Пакистана, потерпевший крушение неподалёку от города Карачи, дважды нарушил указания диспетчера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на управление гражданской авиации страны.

— Диспетчер дважды велел пилоту прекратить заход на посадку, но тот не выполнил указания, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на подлёте к взлётно-посадочной полосе скорость самолёта была значительно выше разрешённой и пилоту было запрещено приземляться. По данным журналистов, в момент касания земли лайнер мог задеть поверхность двигателями и повредить их. Из-за этого самолёту не удалось снова набрать высоту и уйти на второй круг.