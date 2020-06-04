Названа общая площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске

В Норильске площадь загрязнения после разлива топлива с ТЭЦ-3 составила 180 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

— По состоянию на 02.06.2020 площадь загрязнения нефтепродуктами от промышленной площадки до участка реки Амбарная, где установлены пояса из заградительных бонов (устройство из непромокаемого материала, позволяющее сдерживать распространение пятна нефтепродуктов по поверхности водного объекта), составила 180 тыс. м2, — говорится в сообщении.

Напомним, после пожара на территории ТЭЦ-3 разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Инцидент случился после того, как в резервуар врезался автомобиль. Кадры последствий аварии попали в Сеть. Президент России Владимир Путин провёл экстренное совещание по ситуации в Норильске. МЧС России сообщило, что в Красноярском крае введён режим ЧС федерального уровня.