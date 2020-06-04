В Greenpeace рассказали, сколько понадобится времени на ликвидацию последствий разлива топлива в Норильске

Координатор проектов по климату и энергетике Greenpeace Василий Яблоков заявил, что на полную ликвидацию последствий разлива топлива с ТЭЦ-3 в Норильске может уйти не менее десяти лет. Об этом он рассказал РИА "Новости".

— До какого-то приемлемого уровня восстановления потребуется больше десяти лет. Восстанавливаться экосистемы будут очень долго, потому что это северные широты и там очень низкая биологическая активность. Итак, в этом регионе активнее происходит глобальное потепление и обитателям Арктики надо приспособиться, а тут ещё и нефть польётся, — сообщил представитель Greenpeace.

По словам Яблокова, данная техногенная катастрофа является самой крупной подобной аварией в арктической зоне России. Он также не исключает, что нефтепродукты могут попасть в Карское море.

— Как сейчас это будет выглядеть? Пролилось 15 тысяч тонн топлива в воду и 6 на суше. Сейчас оно на поверхности и его можно собрать, со временем оно будет оседать на дно и станет вторичным загрязнителем. Со дна его убрать гораздо сложнее, целиком невозможно, значит, в воде повышается концентрация нефтепродуктов и гибнут экосистемы, — добавил он.

Яблоков также подчеркнул, что сейчас нужно постараться убрать как можно больше грунта, в который попало топливо. А потом на этой территории провести биологическую рекультивацию, чтобы попытаться восстановить экосистему.