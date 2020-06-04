Во время пандемии коронавируса россияне стали чаще покупать водку в большой таре

Россияне за время введения мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, стали активнее покупать алкоголь в большой таре. Об этом говорится в исследовании компании Nielsen, передаёт газета "Ведомости".

По их данным, в апреле этого года потребители покупали водку в бутылках объёмом свыше одного литра на 19% больше, чем за аналогичный период в 2019 году. До апреля спрос на такие бутылки сокращался в течение года. С марта 2019 по апрель 2020 года продажи такой водки упали на 26%.

Ещё одним алкогольным напитком, который стал пользоваться большим спросом в последнее время, стал виски. За апрель его продажи в таре 1–2 литра увеличились на 52% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году. В среднем в этом году продажи виски сократились на 5%.