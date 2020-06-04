Полиция Красноярска нашла машину, на которой скрывались нападавшие на инкассаторов

Полиция Красноярска сумела обнаружить автомобиль, на котором скрывались нападавшие на инкассаторов 30 мая. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД РФ.

Отмечается, что речь идёт о чёрном ВАЗ-2106. Любопытно, но передвигаться в день нападения по городу машина могла с номерами, которые отличаются от нынешних, установленных на ней.

За любую ценную информацию о преступниках объявлено вознаграждение в размере одного миллиона рублей.