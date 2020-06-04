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Полиция Красноярска нашла машину, на которой скрывались нападавшие на инкассаторов

За любую достоверную информацию о преступниках объявлено вознаграждение в миллион рублей.

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Фото © ГУ МВД по Красноярскому краю

Полиция Красноярска сумела обнаружить автомобиль, на котором скрывались нападавшие на инкассаторов 30 мая. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД РФ.

Отмечается, что речь идёт о чёрном ВАЗ-2106. Любопытно, но передвигаться в день нападения по городу машина могла с номерами, которые отличаются от нынешних, установленных на ней.

За любую ценную информацию о преступниках объявлено вознаграждение в размере одного миллиона рублей.

Напомним, инцидент произошёл утром 30 мая на улице Щорса. В результате происшествия пострадало два человека.

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