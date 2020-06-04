Облачно и дожди. Синоптики рассказали о погоде в Москве 4 июня

Облачная погода с кратковременными осадками и грозами ожидается в Москве четвёртого июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, днём столбики термометров будут колебаться в промежутке между 19–21 градусом тепла, к вечеру они опустятся до 9–11 градусов.

— Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Местами — гроза, — уточняется в сообщении.

В Подмосковье днём воздух прогреется от 17 до 22 градусов, ночью похолодает до 7–12 градусов тепла.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе порывы местами будут достигать 12–17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.