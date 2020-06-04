Глава партии Зеленского в Раде счёл условия кредита от МВФ неприемлемыми

Условия, которые предлагает Международный валютный фонд по новой программе кредитования Украины, неприемлемы для Киева и не будут поддержаны ни правительством, ни народом. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

Он уточнил, что речь идёт не о текущем соглашении на сумму пять миллиардов долларов, которое было достигнуто в конце мая, а о новом на аналогичную сумму. По словам депутата, в проекте меморандума многие пункты изложены так, что "не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом". В связи с этим Правительство Украины готовится вести "жёсткие переговоры".

— И не факт, что они приведут к какому-то успеху. Но это другая программа, это программа на будущее, есть время пообсуждать, — заявил Арахамия.

Он отмечает, что публикации украинских СМИ о повышении пенсионного возраста и других непопулярных шагах никак не относятся к текущей программе кредитования и журналисты напрасно "привязывают" одно к другому. При этом, отвечая на вопрос ведущего о том, почему вместо обещанных ранее десяти миллиардов долларов Украина получила значительно меньше, Арахамия заявил, что в этом виноват коронавирус. Те деньги, что раньше выдавались на развитие страны, теперь идут на "спасение" экономики.