Врач перечислила факторы, от которых зависят сроки наступления второй волны COVID-19

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ Управделами Президента Екатерина Трифонова рассказала, что избежать второй волны CoViD-19 практически невозможно, однако сроки её наступления зависят от ряда факторов.

— Будет вспышка осенью либо она будет пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий, какое будет лето — холодное или жаркое, и от того, насколько быстро мы перейдём к обычному образу жизни и как скоро будут сняты меры по ограничениям, — приводит её слова РИА "Новости".

По словам врача, учитывая то, что определённая часть россиян переболела коронавирусом, вторая волна будет уже не такой интенсивной, как первая.