Врач перечислила факторы, от которых зависят сроки наступления второй волны COVID-19

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ Управделами Президента Екатерина Трифонова рассказала, что избежать второй волны CoViD-19 практически невозможно, однако сроки её наступления зависят от ряда факторов.
— Будет вспышка осенью либо она будет пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий, какое будет лето — холодное или жаркое, и от того, насколько быстро мы перейдём к обычному образу жизни и как скоро будут сняты меры по ограничениям, — приводит её слова РИА "Новости".
По словам врача, учитывая то, что определённая часть россиян переболела коронавирусом, вторая волна будет уже не такой интенсивной, как первая.
Напомним, по последним данным, за весь период пандемии в России зафиксировано более 432 000 случаев коронавируса. 195 957 пациентов выздоровело, летальных случаев — 5215.