В России за сутки выявили ещё 8831 случай коронавируса

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 8831 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Отмечается, что у 38,2% новых пациентов не было клинических проявлений CoViD-19.

При этом количество выздоровевших от коронавируса человек снова превысило число новых случаев — за прошедшие сутки оно выросло на 8666. За всё время болезнь удалось побороть 204 623 пациентам.

Данные © Оперштаб

В пятёрку регионов по количеству новых случаев вошли Москва (+1842), Подмосковье (+736), Санкт-Петербург (+380), Нижегородская (+357) и Свердловская (+347) области.