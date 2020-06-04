В США на смену погромам пришёл новый вид протестов. Творческий

Участники протестов, возмущённые трагической гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, после серии погромов перешли к другому виду акций — они начали танцевать на улицах, пишет San Francisco Chronicle.

В частности, стихийные пляски зафиксировали в районе 14-й улицы в Окленде, штат Калифорния. Там собралось более сотни человек. Несмотря на комендантский час, люди танцевали в масках и с транспарантами, не соблюдая безопасного расстояния в условиях пандемии CoViD-19. По данным издания, полицейских поблизости замечено не было.